Украина вернула домой четырех похищенных РФ детей

Команде Save Ukraine удалось спасти с временно оккупированных территорий и РФ четырех украинских детей. Дети наконец-то встретились с родными после длительного развода.

Домой вернулись еще четверо украинских детей

Как сообщил основатель Save Ukraine Николай Кулеба, еще 4 украинских детей Ukraine удалось спасти с временно оккупированных территорий и РФ.

По его словам, дети наконец-то встретились со своими родными после длительного развода. Некоторые из них не виделись почти два года.

Сегодня дети наконец-то встретились со своими родными после длительного развода. Некоторые из них не виделись почти два года. Некоторых родители не могли забрать уже несколько месяцев, и ребенка россияне хотели отдать в реабилитационный центр. К счастью, эти испытания позади, и сейчас все дети в безопасности, — сообщил Кулеба. Поделиться

В общей сложности это уже 15 спасательная миссия Save Ukraine и всего команде удалось вернуть уже 231 украинского ребенка из РФ и временно оккупированных территорий.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.