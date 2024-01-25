Україна повернула додому чотирьох викрадених РФ дітей

Команді Save Ukraine вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій та РФ чотирьох українських дітей. Діти нарешті зустрілися з рідними після тривалого розлучення.

Додому повернулися ще четверо українських дітей

Як повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба, ще 4 українських дітей Ukraine вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій та РФ.

За його словами, діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки.

Сьогодні діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. На щастя, ці випробування вже позаду, і зараз усі діти в безпеці, — повідомив Кулеба. Поширити

Загалом це вже 15 рятувальна місія Save Ukraine і всього команді вдалося повернути вже 231 українську дитину з РФ та тимчасово окупованих територій.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.