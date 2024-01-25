В Украину вернули еще двух похищенных Россией детей
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину вернули еще двух похищенных Россией детей

Украденные РФ украинские дети
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Украину вернули еще двоих детей, которых российские военные преступники оккупационной армии РФ принудительно вывезли из Херсонской области в Краснодарский край.

Что известно о возвращении похищенных Россией украинских детей

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, речь идет о подростках 16-17 лет, парне и девочке, проживавших в Крынках.

После проведения украинскими военными успешной операции по освобождению правого берега Днепра в Херсонской области российские оккупанты принудительно вывезли украинских детей в Краснодарский край.

По словам главы ОВА, семьи уже объединились с детьми после их возвращения в Украину.

Что известно о возвращении других украинских детей

Команде Save Ukraine удалось спасти с временно оккупированных территорий и РФ четырех украинских детей. Дети наконец-то встретились с родными после длительного развода.

Как сообщил основатель Save Ukraine Николай Кулеба, еще 4 украинских детей Ukraine удалось спасти с временно оккупированных территорий и РФ.

По его словам, дети наконец-то встретились со своими родными после длительного развода. Некоторые из них не виделись почти два года.

В общей сложности это уже 15 спасательная миссия Save Ukraine и всего команде удалось вернуть уже 231 украинского ребенка из РФ и временно оккупированных территорий.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Донецкой области усилили принудительную эвакуацию семей с детьми
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула домой четырех похищенных РФ детей
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПАСЕ приняла резолюцию по похищению Россией украинских детей
Верховная Рада Украины
Ребенок

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.