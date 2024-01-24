В Донецкой области усилили принудительную эвакуацию семей с детьми

В части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области принудительная эвакуация продолжается с апреля прошлого года. Теперь этот процесс расширили еще на населенные пункты Марьинской и Очеретинской громад.

Принудительная эвакуация семей с детьми в Донецкой области продолжается

Власти Донбасса 24 января приняли решение о расширении перечня населенных пунктов, из которых должны быть принудительно эвакуированы семьи с детьми

Об этом по итогам заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook.

Он напомнил, что в части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается с апреля прошлого года.

Сегодня мы приняли решение начать ее в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад – сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка, – написал Филашкин. Поделиться

Также чиновник отметил, что сложной остается ситуация в Авдеевке, где до сих пор находятся 1080 человек. На выезд из города осталась всего одна дорога, завозить туда гуманитарку труднее, но люди отказываются эвакуироваться.

Дети не должны расти на войне. Мы должны сделать все необходимое, чтобы дети Донбасса жили в относительной безопасности вдали от фронта, – добавил он. Поделиться

Принудительная эвакуация детей: что известно

В марте 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.

23 октября 2023 было принято решение о проведении принудительной эвакуации детей из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области.

19 января 2024 Филашкин сообщил, что из населенных пунктов Марьинской, Очеретинской и Угледарской общин Донецкой области, где была объявлена обязательная эвакуация, вывезли всех детей. Идет эвакуация из Торецкой громады.