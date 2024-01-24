На Донеччині посилили примусову евакуацію родин із дітьми

У частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів Донецької області примусова евакуація триває ще з квітня минулого року. Тепер цей процес розширили ще на населені пункти Мар’їнської та Очеретинської громад.

Примусова евакуація родин із дітьми на Донеччині триває

Влада Донеччини 24 січня ухвалила рішення про розширення переліку населених пунктів, із яких мають бути примусово евакуйовані родини з дітьми

Про це за підсумками засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook.

Він нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.

Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад – зараз там досі перебувають 72 дитини, – написав Філашкін. Поширити

Також чиновник зазначив, що складною залишається ситуація в Авдіївці, де досі перебувають 1080 жителів. На виїзд із міста залишилася усього одна дорога, завозити туди гуманітарку дедалі важче, але люди відмовляються евакуюватися.

Діти не мають зростати на війні. Ми повинні зробити все необхідне, щоб діти Донеччини жили у відносній безпеці в далині від фронту, – додав він. Поширити

Примусова евакуація дітей: що відомо

У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

23 жовтня 2023 року було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.

19 січня 2024 року Філашкін повідомив, що з населених пунктів Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громад Донецької області, де було оголошено обов'язкову евакуацію, вивезли всіх дітей. Триває евакуація з Торецької громади.