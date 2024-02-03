Канада планує передати Україні ракети CRV7

Що відомо про ймовірну передачу Україні ракет CRV7

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні на засіданні парламенту 2 лютого. Він наголосив, що краще віддати боєприпаси Україні, ніж утилізувати.

Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету, — сказав він. Поширити

Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Але у відомстві вважають, що перш ніж відправити ракети в Україну, потрібно дізнатися потреби української армії та ефективність ракет.

У Канаді наголошують, що проблема з постачанням цих ракет полягає у тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками.

CRV7 — авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях. Міністерство оборони Канади має 83 303 таких ракет.

Що відомо про допомогу Україні від Канади

Нагадаємо, Канада з початку повномасштабного вторгнення надала Україні військову та фінансову допомогу. 23 січня міністр оборони Канади анонсував новий пакет допомоги для України. До нього увійшли 10 багатоцільових катерів від Zodiac Hurricane Technologies.

Також у Канаді анонсували старт навчання українців на винищувачах F-16.

2 лютого з робочим візитом до Києва прибула міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

Жолі у Києві зробила декілька важливих заяв. Зокрема, про те, що Україна та Канада обговорюють гарантії безпеки для нашої країни, угода вже на фінішній прямій, а також про створення коаліції для повернення українських дітей.