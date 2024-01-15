Канада також підпише безпекову угоду з Україною

Офіційна Оттава вже передала Києву проєкт безпекової угоди. Цю інформацію підтвердила пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць.
Канада буде гарантувати безпеку України разом з Британією
За словами дипломатки, після підписанням угоди про безпекову співпрацю з Великою Британією нарешті активізувалися перемовини про безпекову угоду Україна-Канада.
Ба більше, команда президента Володимира Зеленського уже навіть отримала відповідний документ.
Як зазначає Наталка Цмоць, станом на сьогодні офіційна Оттава схиляється до думки, що це повинна бути угода про "безпекові запевнення – security assurances", однак вона не бачить проблем у цьому терміні.
Пані посол Канади в Україні звертає увагу на те, що згаданий підхід є спільним для усіх членів “Групи семи”.
За словами дипломатки, підписання згаданої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн - безпосередньо Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо
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