Канада також підпише безпекову угоду з Україною

Офіційна Оттава вже передала Києву проєкт безпекової угоди. Цю інформацію підтвердила пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

Канада буде гарантувати безпеку України разом з Британією

За словами дипломатки, після підписанням угоди про безпекову співпрацю з Великою Британією нарешті активізувалися перемовини про безпекову угоду Україна-Канада.

Ба більше, команда президента Володимира Зеленського уже навіть отримала відповідний документ.

Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною. Поширити

Як зазначає Наталка Цмоць, станом на сьогодні офіційна Оттава схиляється до думки, що це повинна бути угода про "безпекові запевнення – security assurances", однак вона не бачить проблем у цьому терміні.

Пані посол Канади в Україні звертає увагу на те, що згаданий підхід є спільним для усіх членів “Групи семи”.

Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це – термінове питання, - наголосила Наталка Цмоць. Поширити

За словами дипломатки, підписання згаданої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн - безпосередньо Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо