Канада также подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности
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Политика
Дата публикации

Канада также подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский и Трюдо
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Официальная Оттава уже передала Киеву проект договора о гарантиях безопасности. Эту информацию подтвердила посол Канады в Украине Наталья Цмоць.

Канада будет гарантировать безопасность Украины вместе с Великобританией

По словам дипломата, после подписания соглашения о сотрудничестве с Великобританией наконец-то активизировались переговоры касательно соглашения Украина-Канада.

Более того, команда президента Владимира Зеленского уже даже получила соответствующий документ.

Я очень рада вам сообщить, что в пятницу Канада выслала Игорю Жовкве копию (проекта) соглашения, чтобы начать более детальные переговоры, чтобы через несколько недель закончить переговоры между Канадой и Украиной.

Как отмечает Наталья Цмоць, по состоянию на сегодняшний день официальная Оттава склоняется к мнению о тот, что это должно быть соглашение о "заверениях в безопасности – security assurances", однако она не видит проблем в этом термине.

Посол Канады в Украине обращает внимание на то, что упомянутый подход является общим для всех членов "Группы семи".

Среди государств G7 есть стремление предоставить Украине эти заверения, и это срочный вопрос, - подчеркнула Наталья Цмоць.

По словам дипломата, подписание данного соглашения будет соответствовать договоренностям лидеров двух стран - непосредственно Владимира Зеленского и Джастина Трюдо.

Премьер-министр Трюдо еще в сентябре во время визита Зеленского в Канаду сказал, что Канада стремится изложить на бумаге свои обязательства по многолетней поддержке – для того, чтобы Украина была уверена в предсказуемости такой поддержки в будущем, – подытожила посол Канады в Украине.

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