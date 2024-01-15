Канада также подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Официальная Оттава уже передала Киеву проект договора о гарантиях безопасности. Эту информацию подтвердила посол Канады в Украине Наталья Цмоць.
Канада будет гарантировать безопасность Украины вместе с Великобританией
По словам дипломата, после подписания соглашения о сотрудничестве с Великобританией наконец-то активизировались переговоры касательно соглашения Украина-Канада.
Более того, команда президента Владимира Зеленского уже даже получила соответствующий документ.
Как отмечает Наталья Цмоць, по состоянию на сегодняшний день официальная Оттава склоняется к мнению о тот, что это должно быть соглашение о "заверениях в безопасности – security assurances", однако она не видит проблем в этом термине.
Посол Канады в Украине обращает внимание на то, что упомянутый подход является общим для всех членов "Группы семи".
По словам дипломата, подписание данного соглашения будет соответствовать договоренностям лидеров двух стран - непосредственно Владимира Зеленского и Джастина Трюдо.
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