Канада всемерно поддерживает борьбу Украины с коррупцией. В частности, в стране будут проходить обучение украинские судьи и судебные аудиторы.

Источник: CBCNews

Канада будет обучать украинских судей и судебных аудиторов для противодействия коррупции

Западные страны признают, что это очень важная реформа; они знают, что это одно из условий вступления в ЕС, – заверила она, добавив: "Мы поддерживаем Украину".

Кроме того, по словам Цмоц, западные страны, в частности Канада, оказывают техническую помощь Украине, чтобы обеспечить приток частного капитала в страну после войны.

Мы работаем с ними (украинцами. – Ред.) над тем, как обеспечить прозрачный инвестиционный климат, – отметила она.

Коррупцию могут приравнять к госизмене

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует подать законопроект о приравнении коррупции к государственной измене на период военного положения.

Я поставил задачу, и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравнению коррупции к государственной измене на военное время. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет. Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество.

По мнению Владимира Зеленского, крайне важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай.

Глава государства подчеркнул, что намерен вводить системные вещи в нашей стране.

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