Канада всебічно підтримує боротьбу України з корупцією. Зокрема у країні проходитимуть навчання українські судді та судові аудитори.
Джерело: CBCNews
Канада навчатиме українських суддів і судових аудиторів для протидії корупції
Західни країни визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС, - запевнила вона, додавши: "Ми підтримуємо Україну".
Крім того, за словами Цмоць, західні країни, зокрема Канада, надають Україні технічну допомогу, щоб забезпечити приплив приватного капіталу в країну після війни.
Ми працюємо з ними (українцями. - Ред.) над тим, як забезпечити прозорий інвестиційний клімат, - зазначила вона.
Корупцію можуть прирівняти до держзради
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що планує подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на період воєнного стану.
Я поставив задачу, і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе. Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство.
На думку Володимира Зеленського, вкрай важливо не перекручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок.
Глава держави наголосив, що має намір запроваджувати системні речі в нашій країні.
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