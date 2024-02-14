Для самолетов F-16. Канада дополнительно предоставляет Украине 46 млн долл

Канада выделяет средства на закупку запасных частей, станций вооружения, авионики и боеприпасов для самолетов-истребителей F-16, которые скоро будут у Украины.

Канада спонсирует будущий украинский авиафлот F-16

Канада объявила о выделении Украине около 46 млн долл США в поддержку будущего авиафлота F-16

Об этом объявил министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания Контактной группы по обороне Украины.

Канада внесет новый вклад в 46 млн долл США в коалицию возможностей по развитию ВВС Контактной группы по вопросам обороны Украины. Билл Блэр Министр обороны Канады

Эти средства будут использованы на обслуживание будущего украинского авиафлота самолетов F-16. В частности, они будут направлены на закупку запасных частей, станций вооружения, авионики и боеприпасов.

В Минобороны напомнили, что в прошлом месяце Канада объявила, что направит гражданских инструкторов и самолеты для обучения украинских пилотов.

Что известно о новом пакете военной помощи от Канады

По информации главы Минобороны Канады Билла Блэра, Украина получит партию катеров Zodiac Hurricane Technologies на сумму около 20 млн канадских долларов.

Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку.

Каждая лодка будет оснащена сложной системой датчиков, навигации и связи. Это пожертвование включает в себя предоставление обучения украинских операторов по коммерческим контрактам, а также предоставление прицепов и запасных частей, говорится в заявлении главы Минобороны Канады. Поделиться

Ожидается, что поставки этих лодок с учебой будут завершены до конца весны 2024 года.

Кроме этого Билл Блэр объявил об участии Канады в бронетанковой коалиции и коалиции ВВС в рамках контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".

Глава Минобороны Канады добавил, что украинским военным было отправлено больше партий в рамках уже объявленного в этот пакет помощи, включая стрелковое оружие, боеприпасы стандартов НАТО, зимнюю одежду и снаряжение.

Блэр подчеркнул, что в ближайшие недели в Украину должно поступить большее количество этих единиц помощи.