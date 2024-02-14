Для літаків F-16. Канада додатково надає Україні 46 млн дол

Канада виділяє кошти на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів для літаків-винищувачів F-16, які скоро будуть в України.

Канада спонсорує майбутній український авіафлот F-16

Канада оголосила про виділення Україні близько 46 млн дол США на підтримку майбутнього авіафлоту F-16

Про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Канада зробить новий внесок у 46 млн дол США до коаліції спроможностей з розбудови ВПС Контактної групи з питань оборони України. Білл Блер Міністр оборони Канади

Зазначається, що ці кошти будуть використані на обслуговування майбутнього українського авіафлоту літаків F-16. Зокрема, вони будуть спрямовані на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.

У Міноборони нагадали, що минулого місяця Канада оголосила, що направить цивільних інструкторів та літаки для навчання українських пілотів.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від Канади

За інформацією глави Міноборони Канади Білла Блера, Україна отримає партію катерів Zodiac Hurricane Technologies на суму у близько 20 млн канадських доларів.

Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різних морських операціях, включно з пошуково-рятувальними операціями, транспортуванням військ і вантажів, спостереженням і розвідкою.

Кожен човен буде оснащений складною системою датчиків, навігації та зв'язку. Ця пожертва включає в себе надання навчання українських операторів за комерційними контрактами, а також надання причепів і запасних частин, — йдеться у заяві глави Міноборони Канади. Поширити

Очікується, що постачання цих човнів з навчанням буде завершено до кінця весни 2024 року.

Окрім цього Білл Блер оголосив про участь Канади у бронетанковій коаліції та коаліції ВПС в рамках контактної групи з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн”.

Глава Міноборони Канади додав, що українським військовим було відправлено більше партій у рамках вже оголошенного до цього пакету допомоги, включаючи, стрілецьку зброю, боєприпаси стандартів НАТО, зимовий одяг і спорядження.

Блер підкреслив, що протягом найближчих тижнів в Україну має надійти більша кількість цих одиниць допомоги.