Покупка артснарядов для Украины. Латвия и Германия присоединились к чешской инициативе

Еще две страны Европы решили присоединиться к инициативе Чехии, нашедшей, где можно закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Латвия и ФРГ помогут Украине

Латвия решила присоединиться к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Latvia will join the 🇨🇿Czech initiative proposed by @prezidentpavel to procure artillery ammunition for 🇺🇦 Ukraine. This is a critical capability to defeat Russia and we must do our utmost to support Ukraine.

Razom do peremogi! @rustem_umerov#StandWithUkraine — Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 6, 2024

Латвия присоединится к чешской инициативе, ранее предложенной президентом Петром Павелом, которая заключается в закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Это самая важная возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Андрис Спрудс Министр обороны Латвии

Германия также примет участие в чешской инициативе по закупке 800 тыс артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Он отметил, что немецкое правительство вносит "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.

При этом более подробных подробностей пресс-секретарь ведомства не раскрыл.

Инициатива Чехии: снаряды для Украины

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тыс снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого необходимо финансирование.

Эта инициатива является запасным вариантом, поскольку ЕС не выполнил обещание предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта.

Ряд стран уже выделяет деньги на закупку боеприпасов для Украины. В частности это Литва, Бельгия, Франция, Канада, Нидерланды и не только.