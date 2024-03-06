Покупка артснарядов для Украины. Латвия и Германия присоединились к чешской инициативе

Еще две страны Европы решили присоединиться к инициативе Чехии, нашедшей, где можно закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины.
Латвия и ФРГ помогут Украине
Латвия решила присоединиться к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Латвия присоединится к чешской инициативе, ранее предложенной президентом Петром Павелом, которая заключается в закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
Германия также примет участие в чешской инициативе по закупке 800 тыс артиллерийских снарядов для Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Он отметил, что немецкое правительство вносит "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.
При этом более подробных подробностей пресс-секретарь ведомства не раскрыл.
Инициатива Чехии: снаряды для Украины
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тыс снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого необходимо финансирование.
Эта инициатива является запасным вариантом, поскольку ЕС не выполнил обещание предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта.
Ряд стран уже выделяет деньги на закупку боеприпасов для Украины. В частности это Литва, Бельгия, Франция, Канада, Нидерланды и не только.
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