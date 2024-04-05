Литва закупить близько 3 тис FPV-дронів для ЗСУ

Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим.

ЗСУ отримають FPV-дрони від Литви

Як повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої — військова.

За словами Шимоніте, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів нашій країні.

Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року, — додала вона. Поширити

Напередодні стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні на майже 10 мільйонів євро — 5.3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України, а 4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Що відомо про закупівлю снарядів для України за чеською ініціативою

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Україна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.