Литва закупить близько 3 тис FPV-дронів для ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Литва закупить близько 3 тис FPV-дронів для ЗСУ

дрон
Джерело:  Міноборони Литви

Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим.

ЗСУ отримають FPV-дрони від Литви

Як повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої — військова.

За словами Шимоніте, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів нашій країні.

Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року, — додала вона.

Напередодні стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні на майже 10 мільйонів євро — 5.3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України, а 4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Що відомо про закупівлю снарядів для України за чеською ініціативою

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Україна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва виділяє 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України
литва
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва передала Україні системи протидії безпілотникам
Литва
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна скоро використає далекобійні дрони, які можуть атакувати Урал і Заполяр'я — Bild
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?