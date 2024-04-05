Україна скоро використає далекобійні дрони, які можуть атакувати Урал і Заполяр'я — Bild
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна скоро використає далекобійні дрони, які можуть атакувати Урал і Заполяр'я — Bild

Дрон
Джерело:  Bild

Цього року Україна зможе застосувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони допоможуть заповнити дефіцит ракет середньої та великої дальності.

Нові українські дрони

За інформацією джерела німецького видання BILD, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

Ракети залишилися у минулому. Дрони — це майбутнє, — заявило джерело BILD.

Окрім цього, київське конструкторське бюро "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км.

Він може літати до 26 годин і стріляти керованою ракетою на дальність до 10 км.

За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз.

Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Чим атакували Татарстан

Видання пише, що для одного із ударів по підприємствах у Татарстані використовувався український дрон UJ-22. Р

Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км. Тепер очевидно, що нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі (Татарстан розташований приблизно за 1300 км від лінії фронту).

Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 Foxbat.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України — Reuters
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна не атакувала НПЗ в Татарстані іноземною зброєю. ГУР розкрило нові деталі
гур
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР розкрили наслідки удару по заводу "шахедів" у Татарстані
Андрій Юсов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?