Цього року Україна зможе застосувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони допоможуть заповнити дефіцит ракет середньої та великої дальності.

Нові українські дрони

За інформацією джерела німецького видання BILD, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

Ракети залишилися у минулому. Дрони — це майбутнє, — заявило джерело BILD. Поширити

Окрім цього, київське конструкторське бюро "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км.

Він може літати до 26 годин і стріляти керованою ракетою на дальність до 10 км.

За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз.

Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Чим атакували Татарстан

Видання пише, що для одного із ударів по підприємствах у Татарстані використовувався український дрон UJ-22. Р

Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км. Тепер очевидно, що нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі (Татарстан розташований приблизно за 1300 км від лінії фронту).

Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 Foxbat.