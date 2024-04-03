Україна не атакувала НПЗ в Татарстані іноземною зброєю. ГУР розкрило нові деталі

Під час ударів дронами по об’єктах у російських містах Єлабуга та Нижньокамськ не використовувалася зброя іноземного виробництва.

У ГУР озвучили нові деталі атаки України по НПЗ в Татарстані

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що не буде офіційно підтверджувати чи спростувати причетність військової розвідки чи СБУ до подій в Татарстані.

Юсов не уточнив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території РФ, які знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів "розвивається дуже динамічно".

Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт. Андрій Юсов Представник ГУР

Звичайно, всі сучасні технології, які є в світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності і точності. Так, над цим всім робота ведеться. І сучасні технології там застосовуються. Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити. Коли з’явилась можливість показати Мagura V5, то, власне, світ побачив достатньо детально і зблизька. Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки”, — розповів представник ГУР. Поширити

У коментарі Юсов також підтвердив, що на одному з підприємств, яке було атаковане БПЛА, було виробництво “зі складання «шахедів” та “гераней”. Також, з його слів, одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.

Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять, — заявив Юсов. Поширити

Що відомо про атаку дронами по НПЗ в Татарстані

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.