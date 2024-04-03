Україна не атакувала НПЗ в Татарстані іноземною зброєю. ГУР розкрило нові деталі

Під час ударів дронами по об’єктах у російських містах Єлабуга та Нижньокамськ не використовувалася зброя іноземного виробництва.
У ГУР озвучили нові деталі атаки України по НПЗ в Татарстані
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що не буде офіційно підтверджувати чи спростувати причетність військової розвідки чи СБУ до подій в Татарстані.
Юсов не уточнив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території РФ, які знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів "розвивається дуже динамічно".
У коментарі Юсов також підтвердив, що на одному з підприємств, яке було атаковане БПЛА, було виробництво “зі складання «шахедів” та “гераней”. Також, з його слів, одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.
Що відомо про атаку дронами по НПЗ в Татарстані
В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.
Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.
Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.
Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.
CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.
За даними Reuters, атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України.
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