Украина не атаковала НПЗ в Татарстане иностранным оружием. ГУР раскрыло новые детали

При ударах дронами по объектам в российских городах Елабуга и Нижнекамск не использовалось оружие иностранного производства.
В ГУР озвучили новые детали атаки Украины по НПЗ в Татарстане
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что не будет официально подтверждать или опровергнуть причастность военной разведки или СБУ к событиям в Татарстане.
Юсов не уточнил, чем именно могли быть поражены объекты на территории РФ, находящиеся на расстоянии более 1000 км от Украины, однако отметил, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов "развивается очень динамично".
В комментарии Юсов также подтвердил, что на одном из предприятий, которое было атаковано БПЛА, было производство по сборке «шахедов» и «гераней». Также, по его словам, одно из зданий рядом с предприятием было поражено российским ПВО.
Что известно об атаке дронами по НПЗ в Татарстане
В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.
Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.
Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.
Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5 крупнейших НПЗ РФ.
CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.
По данным Reuters, атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины.
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