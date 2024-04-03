Украина не атаковала НПЗ в Татарстане иностранным оружием. ГУР раскрыло новые детали

При ударах дронами по объектам в российских городах Елабуга и Нижнекамск не использовалось оружие иностранного производства.

В ГУР озвучили новые детали атаки Украины по НПЗ в Татарстане

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что не будет официально подтверждать или опровергнуть причастность военной разведки или СБУ к событиям в Татарстане.

Юсов не уточнил, чем именно могли быть поражены объекты на территории РФ, находящиеся на расстоянии более 1000 км от Украины, однако отметил, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов "развивается очень динамично".

Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать. Но видим, что грохот и хлопок на территории государства-агрессора продолжаются, продолжаются именно на военных объектах, непосредственно задействованных в геноцидной войне России против Украины. Мы можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт. Андрей Юсов Представитель ГУР

Конечно, все современные технологии, которые есть в мире, применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения. И что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. И современные технологии там используются. Когда будет возможность, мы это сможем подробнее увидеть и проговорить. Когда появилась возможность показать Мagura V5, то собственно мир увидел достаточно подробно и вблизи. Пока дополнительная информация на эту тему, скажем, нежелательна из соображений безопасности”, — рассказал представитель ГУР. Поделиться

В комментарии Юсов также подтвердил, что на одном из предприятий, которое было атаковано БПЛА, было производство по сборке «шахедов» и «гераней». Также, по его словам, одно из зданий рядом с предприятием было поражено российским ПВО.

Интересным моментом является то, что часть разрушений других соседних объектов являлась следствием действия российской так называемой противовоздушной обороны, противоракетной. Это не в первый раз. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят, — заявил Юсов. Поделиться

Что известно об атаке дронами по НПЗ в Татарстане

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5 крупнейших НПЗ РФ.

CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.