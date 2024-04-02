Дроны ГУР и СБУ поразили установку переработки нефти во время атаки по НПЗ в Татарстане

Ночная атака на нефтеперерабатывающий завод в Татарстане являлась совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Стали известны подробности атаки украинского дрона на НПЗ в Татарстане

Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5 крупнейших НПЗ РФ.

Мы не будем прекращать поражать военную инфраструктуру страны-агрессорки, чтобы у нее было все меньше возможностей финансировать геноцидную войну против Украины. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы минимизировать поток нефтедолларов в российский военный бюджет, поэтому "хлопок" на российских НПЗ и других производствах будет продолжаться и усиливаться, — отметил источник. Поделиться

Что известно об атаке Украины по НПЗ в Татарстане

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

Российские власти сообщили, что пожар удалось потушить в течение 20 минут, а производство якобы не прерывалось.

Также сообщается, что взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге, а также в Татарстане. Там расположены промышленно производственные предприятия.

По данным США, "Алабуга" поддерживает контракт с российскими военными для уборки беспилотников Shahed.

CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом. Эксперты полагают, что технология находится только на ранних стадиях развития своего потенциала.