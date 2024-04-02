Дрони ГУР та СБУ уразили установку переробки нафти під час атаки по НПЗ в Татарстані

Нічна атака на нафтопереробний завод в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Стали відомі подробиці атаки українського дрона на НПЗ в Татарстані

Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

Ми не припинятимемо вражати військову інфраструктуру країни-агресорки, аби вона мала все менше можливостей фінансувати геноцидну війну проти України. Ми продовжимо докладати зусиль, щоб мінімізувати потік нафтодоларів до російського військового бюджету, тому "бавовна" на російських НПЗ та інших виробництвах триватиме і посилюватиметься, — зазначило джерело. Поширити

Що відомо про атаку України по НПЗ в Татарстані

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Російська влада повідомила, що пожежу вдалося загасити протягом 20 хвилин, а виробництво нібито не переривалося.

Також повідомляється, що вибухи лунали в особливій економічній зоні “Алабуга” в Єлабузі, також в Татарстані. Там розташовані промислово-виробничі підприємства.

За даними США, “Алабуга” підтримує контракт з російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом. Експерти вважають, що технологія перебуває лише на ранніх стадіях розвитку свого потенціалу.