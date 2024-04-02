Не только завод "шахедов". Дроны атаковали НПЗ в Татарстане

В ночь на 2 апреля неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Ранее сообщалось также об ударе БПЛА по заводу по сбору "шахедов".
Дроны атаковали НПЗ в Нижнекамске
Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе ТАНЕКО в российском Нижнекамске.
Российские телеграммы-каналы сообщают, что дрон попал в одну из установок.
В то же время, российские пропагандистские СМИ сообщают, что дрон якобы обезвредили с помощью РЭБ, пострадавших и повреждений нет.
ТАНЕКО входит в десяток крупнейших НПЗ России. Объем переработки НПЗ составляет более 16 миллионов тонн нефти в год.
Атака дронов на предприятия в Татарстане
Ранее стало известно, что дроны впервые атаковали предприятия в Елабуге Татарстане.
Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия. Утверждается, что серьезных повреждений нет, но есть пострадавшие.
По данным США, "Алабуга" поддерживает контракт с российскими военными для сборки беспилотников Shahed.
"Алабуга" расположена в более чем 1 200 километрах от границы с Украиной.
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