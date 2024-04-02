Не лише завод "шахедів". Дрони атакували НПЗ у Татарстані
Категорія
Події
Дата публікації

Не лише завод "шахедів". Дрони атакували НПЗ у Татарстані

НПЗ
Джерело:  online.ua

У ніч на 2 квітня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Раніше повідомлялося також про удар БпЛА по заводу зі збору "шахедів".

Дрони атакували НПЗ в Нижньокамську

Йдеться про нафтопереробний завод ТАНЕКО в російському Нижньокамську.

Російські Телеграм-канали повідомляють, що дрон поцілив в одну з установок.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що дрон нібито знешкодили за допомогою РЕБ, постраждалих та пошкоджень немає.

ТАНЕКО входить до десятка найбільших НПЗ Росії. Обсяг переробки НПЗ — понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

Атака дронів на підприємства в Татарстані

Раніше стало відомо, що дрони вперше атакували підприємства в Єлабузі, що в Татарстані.

Вибухи лунали в особливій економічній зоні “Алабуга”, де розташовані промислово-виробничі підприємства. Стверджується, що серйозних пошкоджень нема, але є постраждалі.

За даними США, “Алабуга” підтримує контракт з російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed.

“Алабуга” розташована за понад 1 200 кілометрів від кордону з Україною.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Куйбишевський НПЗ Росії повністю зупинив роботу після атак українських дронів — Reuters
нпз
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ не здатна захистити свої НПЗ від атак українських дронів через нестачу ППО — АТЕШ
ппо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували військові підприємства в російському Татарстані — відео
нпз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?