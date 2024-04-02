Не лише завод "шахедів". Дрони атакували НПЗ у Татарстані

У ніч на 2 квітня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Раніше повідомлялося також про удар БпЛА по заводу зі збору "шахедів".

Дрони атакували НПЗ в Нижньокамську

Йдеться про нафтопереробний завод ТАНЕКО в російському Нижньокамську.

Російські Телеграм-канали повідомляють, що дрон поцілив в одну з установок.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що дрон нібито знешкодили за допомогою РЕБ, постраждалих та пошкоджень немає.

ТАНЕКО входить до десятка найбільших НПЗ Росії. Обсяг переробки НПЗ — понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

Атака дронів на підприємства в Татарстані

Раніше стало відомо, що дрони вперше атакували підприємства в Єлабузі, що в Татарстані.

Вибухи лунали в особливій економічній зоні “Алабуга”, де розташовані промислово-виробничі підприємства. Стверджується, що серйозних пошкоджень нема, але є постраждалі.

За даними США, “Алабуга” підтримує контракт з російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed.

“Алабуга” розташована за понад 1 200 кілометрів від кордону з Україною.