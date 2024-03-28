Куйбишевський НПЗ Росії повністю зупинив роботу після атак українських дронів — Reuters

Зупинка роботи Куйбишевського НПЗ у Самарі

Як повідомляє видання з посиланням на джерела, НПЗ "Роснафти" зупинив одну з установок первинної переробки — CDU-5, тим самим лишившись половини своєї потужності. Однак, хоча CDU-4 не постраждав від атаки, він має технічний зв'язок із пошкодженим CDU-5 і без нього працювати не зміг.

Зазначається, що це ще більше посилю труднощі російського нафтопереробного сектора. Необхідність екстреного ремонту після численних атак дронів ускладнила постачання.

За підрахунками агентства, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було зупинено атаками дронів. Росія цього місяця була змушена збільшити імпорт бензину із сусідньої Білорусі, щоб вирішити проблему можливого браку палива.

Крім того, було заборонено експортувати бензин протягом шести місяців з 1 березня. Таким чином росіяни намагаються запобігти зростанню внутрішніх цін на паливо.

Водночас видання зазначає, що труднощі російських НПЗ дещо полегшилися, оскільки відновилася робота на одному з агрегатів Рязанського нафтопереробного заводу, який набагато більший за Куйбишевський НПЗ.

Що відомо про атаки Україні по російських НПЗ

Що важливо розуміти, протягом останніх трьох тижнів було здійснено як мінімум 14 атак на ворожі НПЗ:

17 березня — нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані,

16 березня — Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області,

15 березня — Білгородський НПЗ,

14 березня — НПЗ у Рязані,

13 березня — НПЗ в Ленінградській області та завод нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовській області,

12 березня — нафтобаза «Лукойла у нижегородському Кстові.

Днями Financial Times писав, що США нібито закликали Україну ці атаки, оскільки вони можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Віце-прем'єр Ольга Стефанішина на Київському безпековому Форумі прокоментувала цю інформацію. Вона зазначила, що відповідні цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору. Крім того, удари по інфраструктурі цього типу відповідають стандартам НАТО.

Командувач сил США у Європі у 2014-2017 році Бен Ходжес наголошує, що Україна має ігнорувати поради щодо припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.