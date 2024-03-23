Чи зможе РФ захистити свої НПЗ від України — дані британської розвідки

Росія навряд чи зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи від атак українських дронів.

Чи зможе РФ захистити свої НПЗ від України

За оцінкою Міноборони Британії, удари по об'єктах вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ. За останній час Україна атакувала 12 російських нафтопереробних заводів за допомогою безпілотників. Зокрема, 15-15 березня було завдано ударів одразу по трьох великих НПЗ у Самарській області.

Деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, знаходяться приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА, — зазначає британська розвідка, яку цитує Міноборони. Поширити

Ці удари спричиняють фінансові втрати для Росії і впливають на внутрішній ринок палива. Капітальний ремонт на об'єктах може зайняти певний час, що затягнеться через антиросійські санкції.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUNXKX1nPb #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S6Nzt7NpNF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2024

За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти, — підсумовує розвідка. Поширити

Що відомо про удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, з початку року Україна завдала ударів по 13 нафтопереробних заводах на території Росії. За інформацією The Insider, на цьому Україна не зупиниться і продовжить бити по російських НПЗ й надалі.

Днями Financial Times писав, що США нібито закликали Україну ці атаки, оскільки вони можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Віце-прем'єр Ольга Стефанішина на Київському безпековому Форумі прокоментувала цю інформацію. Вона зазначила, що відповідні цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору. Крім того, удари по інфраструктурі цього типу відповідають стандартам НАТО.

Командувач сил США у Європі у 2014-2017 році Бен Ходжес наголошує, що Україна має ігнорувати поради щодо припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.