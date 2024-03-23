Чи зможе РФ захистити свої НПЗ від України — дані британської розвідки

Росія навряд чи зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи від атак українських дронів.
Чи зможе РФ захистити свої НПЗ від України
За оцінкою Міноборони Британії, удари по об'єктах вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ. За останній час Україна атакувала 12 російських нафтопереробних заводів за допомогою безпілотників. Зокрема, 15-15 березня було завдано ударів одразу по трьох великих НПЗ у Самарській області.
Ці удари спричиняють фінансові втрати для Росії і впливають на внутрішній ринок палива. Капітальний ремонт на об'єктах може зайняти певний час, що затягнеться через антиросійські санкції.
Що відомо про удари по російських НПЗ
Як повідомляв УНІАН, з початку року Україна завдала ударів по 13 нафтопереробних заводах на території Росії. За інформацією The Insider, на цьому Україна не зупиниться і продовжить бити по російських НПЗ й надалі.
Днями Financial Times писав, що США нібито закликали Україну ці атаки, оскільки вони можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.
Віце-прем'єр Ольга Стефанішина на Київському безпековому Форумі прокоментувала цю інформацію. Вона зазначила, що відповідні цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору. Крім того, удари по інфраструктурі цього типу відповідають стандартам НАТО.
Командувач сил США у Європі у 2014-2017 році Бен Ходжес наголошує, що Україна має ігнорувати поради щодо припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.
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