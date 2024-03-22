Стефанішина відреагувала на заклики США до України не бити по НПЗ Росії

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду.

В Уряді відповіли на прохання США до України не бити по НПЗ РФ

Як зазначила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина на "Київському Безпековому Форумі", Україна розуміє ці заклики, але зазначила, що це законна мета для наших Збройних сил.

Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими можливостями, ресурсами та практиками, які є у нас сьогодні. Також є заяви та інших офіційних осіб, що це абсолютно законні цілі з військової точки зору. Ольга Стефанішина Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції

Стефанішина зауважила, що українська сторона відповіла на такі заклики "досягненням своїх цілей" і "дуже успішними операціями", проведеними на території Росії. Зокрема, вона акцентувала на тому, що є "заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду".

Також міністерка розповіла, що першого місяця вторгнення РФ вона говорила зі штаб-квартирою НАТО і ті сказали, що в стандартах Альянсу — в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає можливість бомбардувати українські міста.

Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО, — сказала віцепрем’єрка. Поширити

Чому США закликали Україну припинити удари по НПЗ у Росії

Від своїх інсайдерів видання Financial Times дізналося, що американська влада попросила українські сили більше не атакувати російські НПЗ.

Офіційний Вашингтон, мовляв, схвильований тим, що продовження атак на російські НПЗ може серйозно підкосити енергетичну інфраструктуру, на яку спирається Захід".

Що важливо розуміти, насамперед мовиться про трубопровід "Каспійського Трубопровідного Консорціуму", через який здійснюються постачання казахстанської нафти.

Цю ситуацію прокоментував Михайло Гончар.

На нас намагаються перевести стрілки, щоб прикрити свою недолугість. А недолугість у тому, що американські вояки ніяк не можуть справитись з хуситами, які загнали нафтовий трафік з Перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки. Саудити, розчаровані третім президентством обамоподібних у Білому домі, надають перевагу грі спільно з росіянами на цінову ескалацію і знижують обсяги експорту нафти, що підштовхує ціни вгору, — зазначив Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар Поширити

За словами Михайла Гончара, не можна ігнорувати той факт, що традиційно американські нафтові магнати — симпатики республіканців.

Окрім того, цілком можливо, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу команди Джо Байдена на виборах.