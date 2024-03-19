У результаті успішних ударів українських дронів по російських НПЗ країна-агресорка РФ втратила від 600 до 900 тисяч барелів щоденних нафтопереробних потужностей.

Атаки України на НПЗ Росії виявилися максимально ефективними

Агенція Bloomberg вирішила поспілкуватися з гендиректором міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Ltd. Торбйорном Торнквістом.

Останній звертає увагу на те, що українські дрони протягом вихідних вразили кілька заводів в Росії, деякі з яких знаходяться в глибині її кордонів, що призвело до зростання ф'ючерсів на дизельне паливо четверту сесію поспіль, в той час, як ф'ючерси на бензин зростали шосту сесію поспіль.

За його словами, це вкрай важливо, адже стане серйозним ударом по експорту дистилятів.

Це, ймовірно, знизить експорт на пару сотень тисяч барелів, тому для мене це проблема дистилятів, — додав він. Поширити

Що важливо розуміти, Gunvor був великим трейдером російської нафти до 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала війну проти України, однак відмовився від торгівлі.

Як удари України по російським НПЗ коментують у JPMorgan

Згідно з даними експертів JPMorgan Chase, українські дрони змогли вивести з ладу близько 900 тис барелів на день російських нафтопереробних потужностей.

Окрім того, наголошується, що на відновлення потужностей можуть знадобитися якщо не місяці, то тижні.

Ба більше, вказано, вибухи додадуть близько 4 доларів за барель премії за ризик до світових цін на нафту.

Як зазначає Торнквіст, ринки сирої нафти в цілому збалансовані і справедливо оцінені. Він також наголосив, що постачання з США, цілком можливо, зростуть цього року приблизно вдвічі менше, ніж у 2023 році.