Які російські НПЗ атакували ударні дрони — мапа

Останніми тижнями все більше енергетичних об'єктів РФ опинилися під ударами безпілотників.

Атаки по російських НПЗ

Загалом дрони за останній час успішно атакували вже 12 НПЗ.

Видання "ЕнергоБізнес" опублікувало мапу уражених НПЗ на території Росії.

Також у мережі публікують інші карти нафтозаводів у Росії.

Нагадаємо, що вночі 17 березня дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї. ЗМІ повідомляли, що за атакою стоїть СБУ.

З 12 по 15 березня пошкоджено чотири великі нафтопереробні заводи РФ.

12 березня — «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» а 800 км від українського кордону.

13 березня — дрони влучили у НПЗ в Ростовській та Рязанській областях. На ці заводи припадає понад 12% потужностей російської нафтопереробки.

У ніч із 14 на 15 березня дрони влучили у НПЗ у Калузькій області.

Скільки РФ має НПЗ

За даними Міненергетики РФ, на території Росії знаходиться 88 нафтопереробних заводів. З них працює тільки 38.

З початку року дрони атакували вже 10 НПЗ. Ці атаки — це спецоперації по ворожим НПЗ, які розпочала СБУ.