Дрони СБУ, ССО та Сил безпілотних систем атакували НПЗ у Краснодарському краї — ЗМІ

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Це сталося в ніч на 17 березня.

Що відомо про атаку на НПЗ у Краснодарському краї

Як повідомляють ЗМІ, цієї ночі СБУ спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами ще один російський НПЗ — Слов'янський.

Вже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю, — пишуть в джерелі. Поширити

Співрозмовник додає, що СБУ продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Що відомо про пожежу на НПЗ у Краснодарському краї

У ніч проти неділі, 17 березня, у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про сильні вибухи. За попередніми даними, горить місцевий нафтопереробний завод. Загарбники пишуть про жертви.

За повідомленням оперативного штабу Краснодарського краю, близько третьої години ночі кілька БПЛА атакували Слов'янський НПЗ. "Офіційно" росіяни зафіксували падіння одного з дронів на території заводу, що спричинило пожежу. Росіяни кажуть на відео про щонайменше сім вибухів.

До гасіння вогню залучено 83 особи та 25 одиниць техніки, включно з 50 людьми та 14 одиницями техніки від мнс росії. Повідомляється про майже повне локалізування загоряння.

Внаслідок атаки БПЛА на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані один співробітник заводу отримав поранення. Голова району повідомив, що на заводі спостерігається локальне горіння, але основна площа пожежі вже нібито ліквідована. Також проводиться засідання комісії із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Під час атаки БПЛА один житель Росії загинув від серцевого нападу. Про інших постраждалих внаслідок пожежі окупанти не повідомили.