Дрони атакували два НПЗ у Самарській області РФ — відео

16 березня два безпілотники атакували Новокуйбишівський та Сизранський НПЗ у Самарській області.
Що відомо про атаку по НПЗ в Росії
За інформацією росЗМІ, безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв.
Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
Атаки дронів на російські НПЗ
У ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами три російські нафтопереробні заводи — у Рязані, Кстово (Нижньогородська область) та Кіріши (Ленінградська область).
12 березня безпілотник атакував нафтобазу «Лукойл» у Нижньогородській області РФ. Там зупинилась половина виробництва. Як відомо, там переробляють близько 6% від усієї нафти в РФ.
Bloomberg писав, що такі атаки призвели до зупинки нафтопереробних заводів у Росії, які разом складають близько 12% нафтопереробних потужностей країни.
Також 15 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.
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