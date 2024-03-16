Дрони атакували два НПЗ у Самарській області РФ — відео
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Дрони атакували два НПЗ у Самарській області РФ — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

16 березня два безпілотники атакували Новокуйбишівський та Сизранський НПЗ у Самарській області.

Що відомо про атаку по НПЗ в Росії

За інформацією росЗМІ, безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв.

Атака сталася о 6-й ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів, — йдеться в дописі.

Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.

Атаки дронів на російські НПЗ

У ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами три російські нафтопереробні заводи — у Рязані, Кстово (Нижньогородська область) та Кіріши (Ленінградська область).

12 березня безпілотник атакував нафтобазу «Лукойл» у Нижньогородській області РФ. Там зупинилась половина виробництва. Як відомо, там переробляють близько 6% від усієї нафти в РФ.

Bloomberg писав, що такі атаки призвели до зупинки нафтопереробних заводів у Росії, які разом складають близько 12% нафтопереробних потужностей країни.

Також 15 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.

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