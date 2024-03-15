За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, вибухи на російських нафтобазах через атаки дронів ГУР допомогають створити дефіцит паливно-мастильних матеріалів для техніки окупаційної армії РФ в Україні.

Що відомо про наслідки атак дронів ГУР по російським НПЗ

Юсов підкреслив, що у ГУР розробляють атаки як по ворожим нафтовим сховищам на території РФ, так і по виробничих потужностях, які забезпечують окупаційну армію РФ в Україні.

Кожен такий інцидент, який виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами зокрема окупаційного угрупування в Україні. І дає додатковий час і можливості для наших сил оборони, допомагає врятувати життя цивільних українців. Танки без палива не їдуть. І останні події яскраво свідчать, що процес відбувається і продовження буде, — пояснив представник ГУР. Поширити

Представник ГУР додав, що такі події як вибухи на нафтобазах, є важливими для стримування ворожої агресії. Вони не лише ускладнюють постачання палива, але й змушують окупантів переглядати свої плани, що стає додатковою перевагою для України.

Путін вихваляється російськими ППО на тлі прильотів на Бєлгородщині

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що засоби ППО знищують 90% ракет та снарядів, які летять на Бєлгородську та Курську області.

Путін прокоментував ситуації у російських прикордонних регіонах, де триває рейд російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії".

Він злився через обстріли територій та запевнив, що "російський народ не залякати". Не міг він не згадати також і нібито успішну роботу засобів протиповітряної оборони. Він наголосив, що російська ППО збиває майже всі цілі. Вочевидь, він сподівається, що росіяни знову повірять йому.

Крім цього, він звинуватив Київ у намаганнях нібито зірвати виборчий процес на території держави-агресорки.