В ГУР назвали ключевую цель ударов по российским НПЗ
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР назвали ключевую цель ударов по российским НПЗ

бавовна на НПЗ в РФ
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Источник:  Украинская правда

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрывы на российских нефтебазах из-за атак дронов ГУР помогут создать дефицит горюче-смазочных материалов для техники оккупационной армии РФ в Украине.

Что известно о последствиях атак дронов ГУР по российским НПЗ

Юсов подчеркнул, что в ГУР разрабатывают атаки как по враждебным нефтяным хранилищам на территории РФ, так и по производственным мощностям, обеспечивающим оккупационную армию РФ в Украине.

Каждый такой инцидент, который выводил из строя некоторые предприятия за последние недели или месяцы, сбивает темп поставки горюче-смазочными материалами в частности оккупационной группировки в Украине. И дает дополнительное время и возможности для наших сил обороны, помогает спасти жизнь украинцев. Танки без топлива не уезжают. И последние события ярко свидетельствуют, что процесс проходит и продолжение будет, — пояснил представитель ГУР.

Представитель ГУР добавил, что такие события, как взрывы на нефтебазах, важны для сдерживания враждебной агрессии. Они не только усложняют поставки топлива, но и заставляют окупантов пересматривать свои планы, что становится дополнительным преимуществом для Украины.

Путин хвастается российскими ПВО на фоне прилетов на Белгородщине

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что средства ПВО уничтожают 90% ракет и летящих снарядов на Белгородскую и Курскую области.

Путин прокомментировал ситуации в российских приграничных регионах, где идет рейд российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России".

Он слился из-за обстрелов территорий и заверил, что "русский народ не запугать". Не мог он не упомянуть также и якобы успешную работу средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что российская ПВО сбивает почти все цели. Очевидно, он надеется, что россияне снова поверят ему.

Кроме того, он обвинил Киев в попытках якобы сорвать избирательный процесс на территории государства-агрессорки.

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