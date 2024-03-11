В ГУР раскрыли детали освобождения вышки "Таврида" в Черном море

В сентябре 2023 года Украине удалось совершить очередную успешную операцию в Черном море, в результате которой под ее контроль были возвращены так называемые "вышки Бойко". Буровую установку "Таврида" деоккупировали первой.

Как освобождалась вышка "Таврида" в Черном море

Недавно вышел эксклюзивный материал о неизвестных эпизодах по деоккупации "вышек Бойко". Бойцы ГУР рассказали, как происходило увольнение черноморской платформы "Таврида".

Известно, что операция по возвращению "вышек" началась еще летом 2023 года. Ее от начала до конца разрабатывал спецназовец "Боб". По его словам, увольнять первую решили "Тавриду". Ведь до нее было удобнее добраться. Прямая дистанция до этой вышки составляла 110 – 120 км.

Вышли на задание спецназовцы ночью на десантном катере класса "Акула". Море изрядно штормило. К тому же оно было полно мин, которых стало больше после подрыва Каховской ГЭС.

Во время первого рейда гуровцам удалось добраться незамеченными в "Тавриду". Впрочем, они никак не смогли пришвартоваться у вышки из-за больших волн высотой в 2,5 метра. Не помогла даже резиновая лодка, которые бойцы на всякий случай захватили с собой.

Другой участник спецоперации с позывным "Савва" рассказывает, что на вышку удалось высадиться только с третьей попытки.

После высадки ГУРовцы действовали очень осторожно, ведь никто не знал, есть ли россияне на платформе.

Бойцы разделились на несколько групп. Одна должна была работать в трюмах, другая – на горе – демонтировать вражеские средства разведки. Сначала проверили, нет ли личного состава противника. Затем была выставлена группа охраны людей, которая вела наблюдение за вражескими самолетами в небе. Вышка – гигантская, поэтому полное освидетельствование провести за один рейд невозможно. Гуровцы совершили несколько таких "вылазок".

Подарок для ВВС Украины

Во время рейдов в "Тавриду" украинцы нашли кучу бочонков для авиационного топлива. Это означало, что русские использовали вышки в качестве логистических пунктов. Там вражеская авиация делала дозаправку. Также бойцы обнаружили кабинет, в котором был стол с бумагами, документами, российская форма, продукты питания и прочий хлам.

Однако подлинным сюрпризом стало большое количество ящиков. Надо было осторожно их проверять, ведь они могли быть заминированы "ловушками". К счастью, россияне не успели их заминировать. А внутри этих ящиков оказались боеприпасы для авиации. Авиационные ракеты. Настоящий подарок для ВВС.

Спецназовцы говорят, что выгружать эти ракеты приходилось вручную. А это дело совсем не легкое. Так, бойцы перетащили около 2 тонн.

"Сушка" кружила над "Тавридой"

После этого рейда по платформам был нанесен ракетный удар. Россияне словно скрылись, однако их радиолокационные станции на вышках продолжили работать для осуществления контроля над зоной Черного моря. На "Тавриде" РЛС "видела" территорию радиусом в 50 километров.

Следующие "вылазки" гуровцы делали для того, чтобы демонтировать радиолокационные средства разведки противника. Здесь на помощь "Бобу" пришел его опыт. Ведь мужчина когда-то занимался промышленным альпинизмом.

Однажды во время демонтации РЛС в 500 метрах от вышки появилась российская "сушка". Спецназовцы уже начали готовиться к самому худшему – их сейчас будут бомбить. Впрочем, российский пилот не заметил гуровцев. Он атаковал остров Змеиный и вернулся на базу.