У ГУР розкрили деталі звільнення вишки "Таврида" у Чорному морі

У вересні 2023 року Україні вдалося здійснити чергову успішну операцію у Чорному морі, у результаті якої під її контроль були повернуті так звані "вишки Бойка". Бурову установку "Тавриду" деокупували першою.

Як звільнялась вишка "Таврида" у Чорному морі

Нещодавно вийшов ексклюзивний матеріал про невідомі епізоди з деокупації "вишок Бойка". Бійці ГУР розповіли, як відбувалося звільнення чорноморської платформи "Таврида".

Відомо, що операція з повернення "вишок" розпочалася ще влітку 2023 року. Її від початку до кінця розробляв спецпризначенець "Боб". За його словами, звільняти першою вирішили "Тавриду". Адже до неї було зручніше дістатися. Пряма дистанція до цієї вишки складала 110 – 120 кілометрів.

Вийшли на завдання спецпризначенці уночі на десантному катері класу "Акула". Море добряче штормило. До того ж воно було повне мін, яких побільшало тут після підриву Каховської ГЕС.

Під час першого рейду гурівцям вдалося дістатися непоміченими до "Тавриди". Втім, вони ніяк не змогли пришвартуватися біля вишки через великі хвилі висотою у 2,5 метри. Не допоміг навіть і гумовий човен, які бійці про всяк випадок захопили із собою.

Інший учасник спецоперації із позивним "Сава" розповідає, що на вишку вдалося висадитися лише з третьої спроби.

Після висадки ГУРівці діяли дуже обережно, адже ніхто не знав, чи є росіяни на платформі.

Бійці розділилися на кілька груп. Одна мала працювати у трюмах, інша – на горі – демонтувати ворожі засоби розвідки. Спочатку перевірили, чи не має особового складу противника. Потім виставили групу охорони людей, яка вела спостереження за ворожими літаками у небі. Вишка – гігантська, тому повний огляд провести за один рейд неможливо. Гурівці зробили кілька таких "вилазок".

Подарунок для ВПС України

Під час рейдів до "Тавриди" українці знайшли купу діжок для авіаційного палива. Це означало, що росіяни використовували вишки як логістичні пункти. Там ворожа авіація робила дозаправку. Також бійці виявили кабінет, в якому був стіл з паперами, документами, російська форма, продукти харчування та інший мотлох.

Однак справжнім сюрпризом стала велика кількість ящиків. Треба було обережно їх перевіряти, адже вони могли бути замінованими "пастками". На щастя, росіяни не встигли їх замінувати. А всередині цих ящиків виявилися боєприпаси для авіації. Авіаційні ракети. Справжній подарунок для ВПС.

Спецпризначенці кажуть, що вивантажувати ці ракети доводилося вручну. А це справа зовсім не легка. Так, бійці перетягли майже близько 2 тонн.

"Сушка" кружляла над "Тавридою"

Опісля цього рейду по платформах був нанесений ракетний удар. Росіяни ніби втекли, однак їхні радіолокаційні станції на вишках продовжили працювати для здійснення контролю за зоною Чорного моря. На "Тавриді" РЛС "бачила" територію радіусом у 50 кілометрів.

Наступні "вилазки" гурівці робили для того, аби демонтувати засоби радіолокаційної розвідки противника. Тут на допомогу "Бобу" прийшов його минулий досвід. Адже чоловік колись займався промисловим альпінізмом.

Одного разу під час демонтації РЛС за 500 метрів від вишки з'явилася російська "сушка". Спецпризначенці вже почали готуватися до найгіршого – їх зараз будуть бомбити. Втім, російський пілот не помітив гурівців. Він атакував острів Зміїний і повернувся на базу.