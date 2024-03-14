ГУР показало уничтожение комплекса «Муром-М» и грузовиков армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало уничтожение комплекса «Муром-М» и грузовиков армии РФ

ГУР
ГУР
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Бойцам ГУР удалось провести еще несколько успешных операций в Запорожской области.

ГУР успешно уничтожает оккупантов на Запорожье

Украинские разведчики продолжают активно уничтожать технику российских захватчиков на всех участках фронта и за его пределами.

Так, 14 марта стало известно, что спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «КАБУЛ 9» смогло выявить и уничтожить силы врага в Запорожской области.

Так, бойцы ГУР показали результаты одного дня работы спецподразделения: украинские бойцы сожгли 2 грузовых автомобиля и внедорожник российских захватчиков, а также вражеский комплекс видеонаблюдения «Муром-М».

Продолжаем борьбу за территориальную целостность и независимость Украины! Слава Украине! – сказано в заявлении российских захватчиков.

Как уже упоминалось ранее, недавно бойцы ГУР поразили 2 грузовых автомобиля и багги российских захватчиков, а также стартовую позицию FPV-дронов оккупантов, где находились вражеские операторы.

События также происходили в Запорожской области.

Что известно о спецподразделении «КАБУЛ 9»

Спецподразделение «КАБУЛ 9» возникло в начале широкомасштабного российского вторжения. Его сформировали ветераны украинских спецслужб и ВСУ при содействии и участии начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

Что важно понимать, спецподразделение участвовало в битве за Киев в Гостомеле и на Броварском направлении.

Минометные расчеты и снайперские группы подразделения украинской военной разведки работали также во время обороны Бахмута.

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