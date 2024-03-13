В ГУР ответили на заявление российских добровольцев об эвакуации из Курщины и Белгородщины

Андрей Юсов отметил, что события в этих областях России имеют серьезное военное и политическое значение.

Что сказали в ГУР по поводу заявления российских добровольцев

Призыв об эвакуации населения двух областей России во избежание жертв — серьезное заявление. События на территории РФ могут свидетельствовать о продолжении внутренних конфликтов.

Есть совместное заявление РДК, Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" с призывом к жителям Белгородской и Курской области эвакуироваться с этих территорий. Во власть этих регионов спасти жизнь их людей. Это очень серьезное и веское заявление, — сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Поделиться

Он отметил, что эти события свидетельствуют о продолжающихся обострившихся и разрастающихся внутренних конфликтах на территории РФ после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Юсов подчеркнул, что эти события, безусловно, имеют серьезное военное и политическое значение.

Я думаю, что вчера и сегодня тысячи и миллионы украинцев с благодарностью смотрели на героические действия бойцов РДК, Легиона "Свобода России", "Сиббата", потому что они показывают, что приносящий войну в чужой дом собственно зовет ее к себе . И это то, что сделал Путин и то, что испытали на себе за эти дни россияне. Андрей Юсов разведчик

Что известно о заявлении ЛСР, РДК и Сибату

13 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон выступили с совместным обращением к властям РФ и местному населению Курской и Белгородской областей.

Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — говорится в совместном заявлении бойцов. Поделиться

Именно поэтому ЛСР, РДК и Сиббат решили открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгорода и Курска.