В ГУР ответили на заявление российских добровольцев об эвакуации из Курщины и Белгородщины

Андрей Юсов отметил, что события в этих областях России имеют серьезное военное и политическое значение.
Что сказали в ГУР по поводу заявления российских добровольцев
Призыв об эвакуации населения двух областей России во избежание жертв — серьезное заявление. События на территории РФ могут свидетельствовать о продолжении внутренних конфликтов.
Он отметил, что эти события свидетельствуют о продолжающихся обострившихся и разрастающихся внутренних конфликтах на территории РФ после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Юсов подчеркнул, что эти события, безусловно, имеют серьезное военное и политическое значение.
Что известно о заявлении ЛСР, РДК и Сибату
13 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон выступили с совместным обращением к властям РФ и местному населению Курской и Белгородской областей.
Именно поэтому ЛСР, РДК и Сиббат решили открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгорода и Курска.
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