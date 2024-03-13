Командир РДК Никитин раскрыл подробности боев на территории РФ – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Командир РДК Никитин раскрыл подробности боев на территории РФ – видео

никитин
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Источник:  Украинская правда

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин назвал основные задачи рейда российских добровольцев на территории РФ.

Какие цели и задачи ставит перед собой РДК во время нового рейда

Как рассказал глава РДК Денис Никитин в интервью "Украинской правде" операция продолжается, однако детали пока не разглашаются. Он отметил, что перед ними стоят военные, политические и пропагандистские задачи.

Еще рано говорить о задачах, мы находимся на одной из фаз операции, – отметил командир РДК.

По координации задач Никитин отметил, что они сотрудничают с ВСУ и Минобороны Украины.

Нам нужны разведданные по сопернику, нам нужна помощь по логистике, вооружению и эвакуации раненых, добавил командир.

Глава РДК отметил, что их действия за пределами Украины это только инициатива корпуса. Также он добавил, что эта операция более масштабная и сложная, чем была в прошлом году, поскольку они увеличили масштабы техники и задачи.

Что касается техники, которую использует РДК, то это в основном трофейная техника русской армии.

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин также отметил, что смерть Алексея Навального лишь объединила российских добровольцев.

Мы показываем, как выглядит настоящая борьба за будущее России, поэтому многие люди хотят присоединиться к нам. До выборов Путина мы приложим все усилия, чтобы в приграничных с Украиной районах этих выборов не было. Это можно назвать одной из целей добровольцев. Показать людям, что это не выборы, а фарс.

Денис "Рекс" Никитин

Денис "Рекс" Никитин

Командир "Русского добровольческого корпуса"

Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

Впоследствии бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

В Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.

Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".

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