Командир РДК Никитин раскрыл подробности боев на территории РФ – видео

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин назвал основные задачи рейда российских добровольцев на территории РФ.
Какие цели и задачи ставит перед собой РДК во время нового рейда
Как рассказал глава РДК Денис Никитин в интервью "Украинской правде" операция продолжается, однако детали пока не разглашаются. Он отметил, что перед ними стоят военные, политические и пропагандистские задачи.
По координации задач Никитин отметил, что они сотрудничают с ВСУ и Минобороны Украины.
Нам нужны разведданные по сопернику, нам нужна помощь по логистике, вооружению и эвакуации раненых, добавил командир.
Глава РДК отметил, что их действия за пределами Украины это только инициатива корпуса. Также он добавил, что эта операция более масштабная и сложная, чем была в прошлом году, поскольку они увеличили масштабы техники и задачи.
Что касается техники, которую использует РДК, то это в основном трофейная техника русской армии.
Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин также отметил, что смерть Алексея Навального лишь объединила российских добровольцев.
Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ
Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.
Впоследствии бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.
В Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.
Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".
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