Рейд РДК, ЛСР и Сиббата на территорию РФ — Путин впервые отреагировал
Категория
Мир
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Рейд РДК, ЛСР и Сиббата на территорию РФ — Путин впервые отреагировал

Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин выступил со лживым заявлением на фоне прорыва бойцов легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона в Белгородскую и Курскую области РФ.

Путин не смог объяснить россиянам, почему армия РФ убегает под давлением РДК, ЛСР и Сиббата

По убеждению главы Кремля, главная цель рейда РДК, ЛСР и Сиббат на территорию РФ заключается в том, чтобы сорвать "президентские выборы" 17 марта, а также воспрепятствовать "нормальному процессу волеизъявления граждан".

Это первое. Второе — это информационный эффект, о котором я уже сказал. Но третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам это вернем, а вы нам верните это.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

Кроме того, глава Кремля начал цинично врать, что подобные атаки происходят "на фоне неудач Украины на линии столкновения" и рассчитаны на "информационный эффект".

О каких именно вымышленных им "неудачах" ВСУ идет речь — Путин не уточнил.

Более того, он не объяснил россиянам, как РДК, ЛСР и Сиббату удалось за считанные часы взять под контроль один населенный пункт РФ в то время, как российская армия в Украине тратит на этот процесс много месяцев.

Диктатор также соврал, что среди добровольцев, прорвавших 12 марта российскую границу, есть иностранные наемники.

Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами — вот последний доклад генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников, — заявил Путин.

Больше о РДК, его бойцах и идеологии корпуса можно узнать, посмотрев документальный фильм Online.UA о “Российском добровольческом корпусе” под названием "Бледной моли — конец".

Глава РДК Никитин обратился ко всем россиянам

Поздно ночью 12 марта командир "Российского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин записал мощное обращение ко всем гражданам РФ.

Он обратил внимание на то, что предстоящие выборы в стране-агрессорке "цирковые", а кремлевский диктатор Владимир Путин будет править следующие шесть лет и "до самой смерти".

Наша задача рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент. И после очередных цирковых выборов будет править ими еще шесть лет, возможно, и дольше до своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть... не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима.

Денис "Рекс" Никитин

Денис "Рекс" Никитин

Командир РДК

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