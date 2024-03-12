Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на Курщину и Белгородщину — видео

Утром 12 марта Легион "Свобода России" записал обращение с российско-украинской границы, заявив, что будет "отвоевывать у режима российскую землю". Позже там показали, как пересекают границу на танке.
Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" пересекли границу с РФ
В Легионе заявили, что “как и все наши сограждане, в Легионе мы мечтаем о России, освобожденной от диктатуры Путина. Но мы не просто мечтаем: мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать”.
Позже в ЛСР показали видео пересечения границы на танке.
В Сибирском батальоне призвали россиян игнорировать "выборы".
Движение "Свобода России" заявило, что военный альянс Легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" начал весенний освободительный поход.
РосСМИ сообщают о стрелковых боях на границе с Белгородской и Курской областями РФ.
На российских телеграммах-каналах заявили, что попытки пересечь границу зафиксировали в Белгородской и Курской областях. В Курской области заявили о стрелковом бое — там ранены два человека, среди них якобы гражданский.
Документальный фильм о Легионе Свобода России
Лента является журналистским исследованием мотивации граждан России, с начала полномасштабного вторжения вставших на защиту Украины в российско-украинской войне.
Команда online.ua пообщалась с бойцами ЛСР на передовой и узнала их ближайшие планы, желания и мечты.
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