Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на Курщину и Белгородщину — видео
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Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на Курщину и Белгородщину — видео

ЛСР
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Источник:  Легион "Свобода России"

Утром 12 марта Легион "Свобода России" записал обращение с российско-украинской границы, заявив, что будет "отвоевывать у режима российскую землю". Позже там показали, как пересекают границу на танке.

Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" пересекли границу с РФ

В Легионе заявили, что “как и все наши сограждане, в Легионе мы мечтаем о России, освобожденной от диктатуры Путина. Но мы не просто мечтаем: мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать”.

Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого. Россияне будут жить свободно.

Позже в ЛСР показали видео пересечения границы на танке.

В Сибирском батальоне призвали россиян игнорировать "выборы".

Бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках. Каждый, кто не воспринимает нищую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор.

Движение "Свобода России" заявило, что военный альянс Легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" начал весенний освободительный поход.

Вооруженная российская оппозиция дает сегодня ответ на вопросы о стратегии поведения на любых «электоральных мероприятиях», проводимых Российской Федерацией: неповиновение, саботаж, восстание! Не цветы на могилы лидеров протеста, а свинец в грудь их палачей. Россия, просыпайся!

РосСМИ сообщают о стрелковых боях на границе с Белгородской и Курской областями РФ.

На российских телеграммах-каналах заявили, что попытки пересечь границу зафиксировали в Белгородской и Курской областях. В Курской области заявили о стрелковом бое — там ранены два человека, среди них якобы гражданский.

Документальный фильм о Легионе Свобода России

Лента является журналистским исследованием мотивации граждан России, с начала полномасштабного вторжения вставших на защиту Украины в российско-украинской войне.

Команда online.ua пообщалась с бойцами ЛСР на передовой и узнала их ближайшие планы, желания и мечты.

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