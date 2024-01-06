В ЛСР спрогнозировали сроки нового бунта в России
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В ЛСР спрогнозировали сроки нового бунта в России

Протесты в России
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Источник:  УНИАН

По словам одного из представителей освободительного движения Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", в России стремительно растет недовольство среди родственников мобилизованных бесконечной развязанной Кремлем преступной войной против Украины, которое может перерасти в новый бунт.

Когда ждать нового бунта в России

"Цезарь" отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин сознательно, не намеренно ли, превратил мобилизованных россиян в граждан "третьего сорта".

По его словам, если принадлежность к российской так называемой богеме или элите всем понятна, то привилегированный статус попавших на фронт зэков вызывает всеобщее раздражение.

Представитель ЛСР подчеркнул, что убийцы и насильники, ранее срока вышедшие из мест лишения свободы ради участия в войне против Украины, возвращаются в Россию, тогда как мобилизованные продолжают бессрочно участвовать в войне.

Потому что другого пушечного мяса у Путина нет. Эти мужики попали на фронт и понимают, что это дорога в один конец. Они естественно не очень довольны сложившейся ситуацией. И их жены не очень довольны сложившейся ситуацией, - отмечает "Цезарь".

Он подчеркнул, что в целом эти люди не выступают против ведения войны в Украине, однако хотят, чтобы она их не задевала.

Но все же они выражают недовольство, слышанное в Кремле и не знающее, что с этим делать. Боец убежден, что если жены мобилизованных выйдут на полноценный протест с требованием кончать войну, то Путин окажется в "очень интересной ситуации".

Не разгонять их нельзя, а разгонять – здесь как бы ребята с фронта могут немного обидеться. И у них уже не резиновые дубинки и водометы в руках, а тяжелое оружие. Это уже сплоченные боевые коллективы, и если они вернутся с фронта назад... Ну, там горе будет тем, кто начал разгонять дружин и родственников военнослужащих, - отмечает Цезарь.

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