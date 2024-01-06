В ЛСР спрогнозировали сроки нового бунта в России

По словам одного из представителей освободительного движения Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", в России стремительно растет недовольство среди родственников мобилизованных бесконечной развязанной Кремлем преступной войной против Украины, которое может перерасти в новый бунт.
Когда ждать нового бунта в России
"Цезарь" отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин сознательно, не намеренно ли, превратил мобилизованных россиян в граждан "третьего сорта".
По его словам, если принадлежность к российской так называемой богеме или элите всем понятна, то привилегированный статус попавших на фронт зэков вызывает всеобщее раздражение.
Представитель ЛСР подчеркнул, что убийцы и насильники, ранее срока вышедшие из мест лишения свободы ради участия в войне против Украины, возвращаются в Россию, тогда как мобилизованные продолжают бессрочно участвовать в войне.
Он подчеркнул, что в целом эти люди не выступают против ведения войны в Украине, однако хотят, чтобы она их не задевала.
Но все же они выражают недовольство, слышанное в Кремле и не знающее, что с этим делать. Боец убежден, что если жены мобилизованных выйдут на полноценный протест с требованием кончать войну, то Путин окажется в "очень интересной ситуации".
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