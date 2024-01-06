У ЛСР спрогнозували терміни нового бунту в Росії

За словами одного з представників визвольного руху Легіон “Свобода Росії” із позивним “Цезар", в Росії стрімко зростає невдоволення серед родичів мобілізованих нескінченною розв'язаною Кремлем злочинною війною проти України, яке може перерости у новий бунт.

Коли чекати нового бунту в Росії

“Цезар" зазначив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін свідомо, чи не умисно, перетворив мобілізованих росіян на громадян “третього сорту".

За його словами, якщо приналежність до російської так званої богеми чи еліти усім зрозуміла, то привілейований статус зеків, що потрапили на фронт, викликає загальне роздратування.

Представник ЛСР підкреслив, що вбивці та гвалтівники, які раніше терміну вийшли із місць позбавлення волі заради участі у війні проти України, наразі повертаються до Росії, тоді як мобілізовані продовжують безстроково брати участь у війні.

Тому що іншого гарматного м'яса у Путіна немає. Ці ось мужики потрапили на фронт і розуміють, що це дорога в один кінець. Вони природно не дуже задоволені ситуацією, що склалася. І їхні дружини не дуже задоволені ситуацією, що склалася, - зазначає “Цезар”. Поширити

Він підкреслив, що загалом ці люди не виступають проти ведення війни в Україні, однак хочуть, щоб вона їх не зачіпляла.

Але все ж вони висловлюють невдоволення, яке чують в Кремлі і не знають, що з цим робити. Боєць переконаний, що якщо дружини мобілізованих вийдуть на повноцінний протест з вимогою закінчувати війну, то Путін опиниться в "дуже цікавій ситуації".