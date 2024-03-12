Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли на Курщину і Бєлгородщину — відео

Зранку 12 березня Легіон "Свобода Росії" записав звернення з російсько-українського кордону, заявивши, що буде “відвойовувати у режиму російську землю”. Пізніше там показали, як перетинають кордон на танку.

Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" перетнули кордон з РФ

У Легіоні заявили, що “як і всі наші співгромадяни, у Легіоні ми мріємо про Росію, звільнену від диктатури Путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати”.

Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно. Поширити

Пізніше в ЛСР показали відео перетину кордону на танку.

У Сибірському батальйоні закликали росіян ігнорувати "вибори".

Бюлетені та виборчі дільниці в даному випадку – фікція. Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках. Кожен, хто не сприймає злиденне життя в тиранії, повинен зробити правильний вибір. Поширити

Рух “Свобода Росії” заявив, що військовий альянс Легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону» розпочав весняний визвольний похід.

Озброєна російська опозиція дає сьогодні відповідь на питання про стратегію поведінки на будь-яких «електоральних заходах», що проводяться Російською Федерацією: непокора, саботаж, повстання! Не квіти на могили лідерів протесту, а свинець у груди їхніх катів. Росія, прокидайся! Поширити

РосЗМІ повідомляють про стрілецькі бої на кордоні з Бєлгородською та Курською областями РФ.

На російських Телеграм-каналах заявили, що спроби перетнути кордон зафіксували у Бєлгородській та Курській областях. У Курській області заявили про стрілецький бій — там поранено двох людей, серед них нібито цивільний.

Документальний фільм про Легіон Свобода Росії

Стрічка є журналістським дослідженням мотивації громадян Росії, які з початку повномасштабного вторгнення стали на захист України у російсько-українській війні.

Команда online.ua поспілкувалася з бійцями ЛСР на передовій та дізналася про їхні найближчі плани, бажання та мрії.