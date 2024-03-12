Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли на Курщину і Бєлгородщину — відео

Зранку 12 березня Легіон "Свобода Росії" записав звернення з російсько-українського кордону, заявивши, що буде “відвойовувати у режиму російську землю”. Пізніше там показали, як перетинають кордон на танку.
Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" перетнули кордон з РФ
У Легіоні заявили, що “як і всі наші співгромадяни, у Легіоні ми мріємо про Росію, звільнену від диктатури Путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати”.
Пізніше в ЛСР показали відео перетину кордону на танку.
У Сибірському батальйоні закликали росіян ігнорувати "вибори".
Рух “Свобода Росії” заявив, що військовий альянс Легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону» розпочав весняний визвольний похід.
РосЗМІ повідомляють про стрілецькі бої на кордоні з Бєлгородською та Курською областями РФ.
На російських Телеграм-каналах заявили, що спроби перетнути кордон зафіксували у Бєлгородській та Курській областях. У Курській області заявили про стрілецький бій — там поранено двох людей, серед них нібито цивільний.
Документальний фільм про Легіон Свобода Росії
Стрічка є журналістським дослідженням мотивації громадян Росії, які з початку повномасштабного вторгнення стали на захист України у російсько-українській війні.
Команда online.ua поспілкувалася з бійцями ЛСР на передовій та дізналася про їхні найближчі плани, бажання та мрії.
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