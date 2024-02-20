Олексій Навальний

На кордоні з Україною, за словами РДК, Навального мали передати розвідувальній групі РДК з метою евакуації на територію України.

Реалізувати більшу частину плану мала група партизанів РДК.

Згідно з планом, Олексія Навального ми повинні були відбити біля конвою дорогою до ВК-3 в Ямало-Ненецькому окрузі силами нашої групи, а далі разом з ним негайно мали вирушити на прикордонну територію з Україною, зустрітися з розвідгрупою РДК для перетину кордону та отримання притулку, — розповідає командир загону партизанів.

Однак дата і час етапування Навального кілька разів переносилися, а в результаті його провели раптово, тому група РДК не встигла висунутися в район запланованого початку операції.

На дату загибелі Олексія Навального план був у стадії переробки під ВК-3. У РДК поділилися деякими даними та фотоматеріалами, які вони отримали під час підготовки.

Також співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) отримали дистанційний доступ до камер відеоспостереження колонії.

У РДК зазначили, що виклали цю інформацію з кількома цілями:

1) Пси режиму повинні знати, що Російський Добровольчий Корпус має довгі руки. Ми багато знаємо і можемо, а наші ресурси зростають з кожним днем. Багато хто з тих, хто працює в системі, поділяють наші ідеали та бачення майбутнього, а значить допомагатимуть нам самовіддано і залякати їх не вийде.

2) На жаль, ми не встигли врятувати Олексія, але сотні політв'язнів та в'язнів совісті залишаються у неволі. Ми віримо та працюємо над тим, щоб вирвати їх з лап режиму так чи інакше.

3) Можливо, ці та інші дані, які опинилися в наших руках, зможуть допомогти іншим організаціям, які ведуть боротьбу проти злочинного режиму Кремля. Ми готові до співпраці.