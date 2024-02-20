Олексій Навальний

Добровольці з “Російського добровольчого корпусу” розповіли, що з початку жовтня 2023 року спільно з прихильниками з числа співробітників силових відомств РФ розробляли план з визволення Олексія Навального з виправної колонії № 6 та переправлення його до кордону з Україною.
РДК готували порятунок Навального
На кордоні з Україною, за словами РДК, Навального мали передати розвідувальній групі РДК з метою евакуації на територію України.
Реалізувати більшу частину плану мала група партизанів РДК.
Однак дата і час етапування Навального кілька разів переносилися, а в результаті його провели раптово, тому група РДК не встигла висунутися в район запланованого початку операції.
На дату загибелі Олексія Навального план був у стадії переробки під ВК-3. У РДК поділилися деякими даними та фотоматеріалами, які вони отримали під час підготовки.
Також співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) отримали дистанційний доступ до камер відеоспостереження колонії.
У РДК зазначили, що виклали цю інформацію з кількома цілями:
1) Пси режиму повинні знати, що Російський Добровольчий Корпус має довгі руки. Ми багато знаємо і можемо, а наші ресурси зростають з кожним днем. Багато хто з тих, хто працює в системі, поділяють наші ідеали та бачення майбутнього, а значить допомагатимуть нам самовіддано і залякати їх не вийде.
2) На жаль, ми не встигли врятувати Олексія, але сотні політв'язнів та в'язнів совісті залишаються у неволі. Ми віримо та працюємо над тим, щоб вирвати їх з лап режиму так чи інакше.
3) Можливо, ці та інші дані, які опинилися в наших руках, зможуть допомогти іншим організаціям, які ведуть боротьбу проти злочинного режиму Кремля. Ми готові до співпраці.
Фільм про РДК "Блідій молі — кінець"
Online.UA представив документальну стрічку "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” (РДК).
У ній воїни-добровольці розповідають, чому вони воюють, яке їхнє ставлення до України і як вони планують перемогти у війні проти путінської Росії.
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