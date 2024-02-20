Добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" рассказали, что с начала октября 2023 года совместно со сторонниками из числа сотрудников силовых ведомств РФ разрабатывали план по освобождению Алексея Навального по исправительной колонии №6 и переправке его к границе с Украиной.
РДК готовили спасение Навального
На границе с Украиной, по словам РДК, Навального должны были передать разведывательной группе РДК с целью эвакуации на территорию Украины.
Реализовать большую часть плана должна была группа партизан РДК.
Однако дата и время этапирования Навального несколько раз переносились, а в результате его провели внезапно, поэтому группа РДК не успела выдвинуться в район намеченного начала операции.
На дату гибели Алексея Навального план находился в стадии переработки под ИК-3. В РДК поделились некоторыми данными и фотоматериалами, полученными ими во время подготовки.
Также сотрудники ФСИН получили дистанционный доступ к камерам видеонаблюдения колонии.
В РДК отметили, что изложили эту информацию с несколькими целями:
1) Псы режима должны знать, что Русский Добровольческий Корпус имеет длинные руки. Мы многое знаем и можем, а наши ресурсы растут с каждым днем. Многие из тех, кто работает в системе, разделяют наши идеалы и видение будущего, а значит, будут помогать нам самоотверженно и запугать их не получится.
2) К сожалению, мы не успели спасти Алексея, но сотни политзаключенных и узников совести остаются в неволе. Мы верим и работаем над тем, чтобы вырвать их из лап режима так или иначе.
3) Возможно, эти и другие данные, оказавшиеся в наших руках, смогут помочь другим организациям, ведущим борьбу против преступного режима Кремля. Мы готовы к сотрудничеству.
Фильм о РДК "Бледной моли — конец"
Online.UA представил документальную ленту "Блидной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).
В нем воины-добровольцы рассказывают, почему они воюют, каково их отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.
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