Операция "Декабрь". РДК готовили освобождение Навального — детали
Категория
Мир
Дата публикации

Операция "Декабрь". РДК готовили освобождение Навального — детали

РДК
Читати українською
Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" рассказали, что с начала октября 2023 года совместно со сторонниками из числа сотрудников силовых ведомств РФ разрабатывали план по освобождению Алексея Навального по исправительной колонии №6 и переправке его к границе с Украиной.

РДК готовили спасение Навального

На границе с Украиной, по словам РДК, Навального должны были передать разведывательной группе РДК с целью эвакуации на территорию Украины.

Реализовать большую часть плана должна была группа партизан РДК.

Согласно плану, Алексея Навального мы должны были отбить у конвоя дорогой к ИК-3 в Ямало-Ненецком округе силами нашей группы, а затем вместе с ним немедленно должны были отправиться на пограничную территорию с Украиной, встретиться с разведгруппой РДК для пересечения границы и получения убежища, – рассказывает командир отряда партизан.

Однако дата и время этапирования Навального несколько раз переносились, а в результате его провели внезапно, поэтому группа РДК не успела выдвинуться в район намеченного начала операции.

На дату гибели Алексея Навального план находился в стадии переработки под ИК-3. В РДК поделились некоторыми данными и фотоматериалами, полученными ими во время подготовки.

Схема Исправительной колонии-6 (фото: РДК)

Также сотрудники ФСИН получили дистанционный доступ к камерам видеонаблюдения колонии.

Швейный участок (фото: РДК)

В РДК отметили, что изложили эту информацию с несколькими целями:

1) Псы режима должны знать, что Русский Добровольческий Корпус имеет длинные руки. Мы многое знаем и можем, а наши ресурсы растут с каждым днем. Многие из тех, кто работает в системе, разделяют наши идеалы и видение будущего, а значит, будут помогать нам самоотверженно и запугать их не получится.

2) К сожалению, мы не успели спасти Алексея, но сотни политзаключенных и узников совести остаются в неволе. Мы верим и работаем над тем, чтобы вырвать их из лап режима так или иначе.

3) Возможно, эти и другие данные, оказавшиеся в наших руках, смогут помочь другим организациям, ведущим борьбу против преступного режима Кремля. Мы готовы к сотрудничеству.

Фильм о РДК "Бледной моли — конец"

Online.UA представил документальную ленту "Блидной моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).

В нем воины-добровольцы рассказывают, почему они воюют, каково их отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Бледной моли — конец". Вышел документальный фильм о РДК от медиа Online.UA
РДК
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Боец РДК ценой собственной жизни спас группу воинов на Авдеевском направлении
РДК
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России заявляют о смерти Навального в исправительной колонии
Навальный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?