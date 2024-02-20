Добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" рассказали, что с начала октября 2023 года совместно со сторонниками из числа сотрудников силовых ведомств РФ разрабатывали план по освобождению Алексея Навального по исправительной колонии №6 и переправке его к границе с Украиной.

РДК готовили спасение Навального

На границе с Украиной, по словам РДК, Навального должны были передать разведывательной группе РДК с целью эвакуации на территорию Украины.

Реализовать большую часть плана должна была группа партизан РДК.

Согласно плану, Алексея Навального мы должны были отбить у конвоя дорогой к ИК-3 в Ямало-Ненецком округе силами нашей группы, а затем вместе с ним немедленно должны были отправиться на пограничную территорию с Украиной, встретиться с разведгруппой РДК для пересечения границы и получения убежища, – рассказывает командир отряда партизан. Поделиться

Однако дата и время этапирования Навального несколько раз переносились, а в результате его провели внезапно, поэтому группа РДК не успела выдвинуться в район намеченного начала операции.

На дату гибели Алексея Навального план находился в стадии переработки под ИК-3. В РДК поделились некоторыми данными и фотоматериалами, полученными ими во время подготовки.

Схема Исправительной колонии-6 (фото: РДК)

Также сотрудники ФСИН получили дистанционный доступ к камерам видеонаблюдения колонии.

Швейный участок (фото: РДК)

В РДК отметили, что изложили эту информацию с несколькими целями: 1) Псы режима должны знать, что Русский Добровольческий Корпус имеет длинные руки. Мы многое знаем и можем, а наши ресурсы растут с каждым днем. Многие из тех, кто работает в системе, разделяют наши идеалы и видение будущего, а значит, будут помогать нам самоотверженно и запугать их не получится. 2) К сожалению, мы не успели спасти Алексея, но сотни политзаключенных и узников совести остаются в неволе. Мы верим и работаем над тем, чтобы вырвать их из лап режима так или иначе. 3) Возможно, эти и другие данные, оказавшиеся в наших руках, смогут помочь другим организациям, ведущим борьбу против преступного режима Кремля. Мы готовы к сотрудничеству.

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