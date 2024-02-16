В России заявляют о смерти Навального в исправительной колонии
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Мир
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В России заявляют о смерти Навального в исправительной колонии

Навальный
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В России скончался оппозиционер Алексей Навальный.

Что известно о смерти Навального

О смерти сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН в регионе. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, — цитируют росСМИ.

Ситуацию прокомментировал и адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев:

По решению семьи Алексея Навального, я вообще ничего не комментирую. Сейчас знаем. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было хорошо.

В заявлении ФСИН говорится:

Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного.

Что известно о заключении Навального

В августе 2023 года Московский городской суд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.

Политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Во Владимирской области Навальный отбывал наказание по обвинению в мошенничестве.

Он писал, что в сентябре 2023 года его как «неисправимого» на год перевели в единое помещение камерного типа – «строжайшее из возможных наказаний в колониях всех видов».

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