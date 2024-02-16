В России скончался оппозиционер Алексей Навальный.
Что известно о смерти Навального
О смерти сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
Ситуацию прокомментировал и адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев:
В заявлении ФСИН говорится:
Что известно о заключении Навального
В августе 2023 года Московский городской суд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.
Политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.
Во Владимирской области Навальный отбывал наказание по обвинению в мошенничестве.
Он писал, что в сентябре 2023 года его как «неисправимого» на год перевели в единое помещение камерного типа – «строжайшее из возможных наказаний в колониях всех видов».
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