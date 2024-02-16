У Росії заявляють про смерть Навального у виправній колонії
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У Росії заявляють про смерть Навального у виправній колонії

Олексій Навальний
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У Росії помер опозиціонер Олексій Навальний.

Що відомо про смерть Навального

Про смерть повідомили в УФСВН по регіону.

Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого, — цитують росЗМІ.

Ситуацію прокоментував і адвокат Олексія Навального Леонід Соловйов:

За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую. Зараз знаємося. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було гаразд.

У заяві ФСВП говориться:

Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

Що відомо про ув’язнення Навального

У серпні 2023 року Московський міський суд визнав Навального винним у створенні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму та його фінансуванні.

Політика засудили до 19 років колонії особливого режиму.

У Володимирській області Навальний відбував покарання за звинуваченням у шахрайстві.

Він писав, що у вересні 2023 року його як «невиправного» на рік перевели в єдине приміщення камерного типу – «найсуворіше з можливих покарань у колоніях усіх видів».

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