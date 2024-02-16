У Росії помер опозиціонер Олексій Навальний.
Що відомо про смерть Навального
Про смерть повідомили в УФСВН по регіону.
Ситуацію прокоментував і адвокат Олексія Навального Леонід Соловйов:
У заяві ФСВП говориться:
Що відомо про ув’язнення Навального
У серпні 2023 року Московський міський суд визнав Навального винним у створенні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму та його фінансуванні.
Політика засудили до 19 років колонії особливого режиму.
У Володимирській області Навальний відбував покарання за звинуваченням у шахрайстві.
Він писав, що у вересні 2023 року його як «невиправного» на рік перевели в єдине приміщення камерного типу – «найсуворіше з можливих покарань у колоніях усіх видів».
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