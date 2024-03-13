Рейд РДК, ЛСР та Сиббату на територію РФ — Путін уперше відреагував
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Рейд РДК, ЛСР та Сиббату на територію РФ — Путін уперше відреагував

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін виступив з брехливою заявою на тлі прориву бійців легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону в Бєлгородську та Курську області.

Путін не зміг пояснити росіянам, чому армія РФ тікає під натиском РДК, ЛСР та Сиббату

На переконання очільника Кремля, головна мета рейду РДК, ЛСР та Сиббату на територію РФ полягає в тому, щоб зірвати “президентські вибори” 17 березня, а також перешкодити “нормальному процесу волевиявлення громадян”.

Це перше. Друге — це інформаційний ефект, про який я вже сказав. Але третє — якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Окрім того, очільник Кремля почав цинічно брехати, що такі атаки відбуваються "на тлі невдач України на лінії зіткнення" і розраховані на "інформаційний ефект".

Про які саме вигадані ним “невдачі” ЗСУ йдеться — Путін не уточнив.

Ба більше, він не пояснив росіянам, як РДК, ЛСР та Сиббату вдалося за лічені години взяти під контроль один населений пункт РФ в той час, як російська армія в Україні витрачає на цей процес багато місяців.

Диктатор також збрехав, що серед добровольців, які прорвали 12 березня російський кордон, знаходяться іноземні найманці.

Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами — ось остання доповідь генерального штабу — десь до 300 осіб, зокрема за участю іноземних найманців, — заявив Путін.

Більше про РДК, його бійців та ідеологію корпусу можна дізнатися, подивившись документальний фільм Online.UA про “Російський добровольчий корпус” під назвою "Блідій молі — кінець".

Глава РДК Нікітін звернувся до усіх росіян

Пізно вночі 12 березня командир “Російського добровольчого корпусу” Денис “Рекс” Нікітін записав потужне звернення до усіх громадян РФ.

Він звернув увагу на те, що майбутні вибори в країні-агресорці є "цирковими", а кремлівський диктатор Володимир Путін правитиме наступні шість років і "до самої смерті".

Наше завдання розповісти громадянам Росії про те, що ними править нелегітимний президент. І після чергових циркових виборів правитиме ними далі ще шість років, можливо, і довше до самої своєї смерті. Наше завдання полягає в тому, щоб наблизити його смерть... не тільки Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму.

Денис “Рекс” Нікітін

Денис “Рекс” Нікітін

Командир РДК

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