Командир “Російського добровольчого корпусу” Денис “Рекс” Нікітін звернувся до громадян РФ на тлі прориву його бійцями російського кордону та взяття під свій контроль одного населеного пункту країни-агресорки.

Глава РДК Нікітін пояснив росіянам, що відбувається

Нікітін звертає увагу росіян на те, що воїни з РДК знову здійснили новий рейд на територію країни-агресорки.

Він також наголосив, що майбутні вибори в Росії є "цирковими", а кремлівський диктатор Володимир Путін правитиме наступні шість років і "до самої смерті".

Наше завдання розповісти громадянам Росії про те, що ними править нелегітимний президент. І після чергових циркових виборів правитиме ними далі ще шість років, можливо, і довше до самої своєї смерті. Наше завдання полягає в тому, щоб наблизити його смерть... не тільки Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму. Денис “Рекс” Нікітін Глава РДК

Більше про РДК, його бійців та ідеологію корпусу можна дізнатися, подивившись документальний фільм про Російський добровольчий корпус "Блідій молі — кінець".

Його створив відеопродакшн Online.UA.

У стрічці воїни РДК розповіли, чому вони воюють, яке їхнє ставлення до України і як вони планують перемогти у війні проти путінської Росії.

До слова, вранці 13 березня бійці Легіону “Свобода Росії” підтвердили, що вони досі знаходяться на території РФ та опублікували фото.

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

Згодом бійці взяли під свій контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

У Міноборони РФ заявили, що "терористичні" угрупування нібито тільки "намагалися вторгнутися" на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

Російські окупанти вже заявили, що "всі атаки відбиті", а добровольці "зазнавши суттєвих втрат, відкинуто, порушень кордону не допущено".