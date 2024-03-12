Бійці РДК показали, як танком проривали оборону державного кордону Росії — відео

Бійці Російського добровольчого корпусу показали, як проривають державний кордон Росії за допомогою танка.

Відео прориву кордону РФ

Під час рейду на територію Росії, добровольці з Російського добровольчого корпусу показали прорив кордону за допомогою важкої техніки.

Раніше в РДК показали, як російські солдати тікають з позицій.

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

У прикордонних населених пунктах точилися бої. У ЛСР повідомляли про знищений БТР росіян.

У ЛСР також повідомили про взяття контролю над селом Тьоткіно в Курській області, однак потім уточнили, що бої ще тривають станом на 15:00.

У Міноборони РФ заявили, що "терористичні" угрупування нібито тільки "намагалися вторгнутися" на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

Російські окупанти вже заявили, що "всі атаки відбиті", а добровольці "зазнавши суттєвих втрат, відкинуто, порушень кордону не допущено".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".

Документальний фільм про РДК "Блідій молі — кінець"

Відеопродакшн Online.UA випустив документальний фільм "Блідій молі — кінець" про “Російський добровольчий корпус” (РДК).