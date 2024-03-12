У ГУР назвали причини рейду російських добровольців на територію РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР назвали причини рейду російських добровольців на територію РФ

ЛСР
Джерело:  Радіо Свобода

У Росії відсутні способи політичної боротьби, тому російські добровольці здійснюють збройний рейд на територію Бєлгородської та Курської областей.

Чому російські добровольці пішли з рейдом на територію РФ

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода відповів, чи повʼязаний збройний рейд на територію РФ із запланованими на 15–17 березня президентськими виборами в цій країні.

Зрозуміло, що і РДК («Російський добровольчий корпус» — ред.), і Легіон «Свобода Росії», Сиббат («Сибірський батальйон» — ред.) — військові підрозділи. Це люди з активною громадянською і політичною позицією, які позбавлені в себе вдома будь-яких методів парламентської боротьби. Більшість представників російської парламентської опозиції або фізично знищена, як Нємцов і Навальний, або перебуває за ґратами, або в еміграції. Такий спосіб збройної боротьби Путін залишив для власних активних громадян.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Юсов додав, що «жодних секретів немає» щодо того, звідки російські добровольці беруть зброю.

На території України точиться повномасштабна війна вже понад два роки. Ідеться і про «трофейну» зброю, про «перетрофеєну». Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва, — розповів Юсов.

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

У прикордонних населених пунктах точилися бої. У ЛСР повідомляли про знищений БТР росіян.

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