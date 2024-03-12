У ГУР назвали причини рейду російських добровольців на територію РФ

У Росії відсутні способи політичної боротьби, тому російські добровольці здійснюють збройний рейд на територію Бєлгородської та Курської областей.
Чому російські добровольці пішли з рейдом на територію РФ
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода відповів, чи повʼязаний збройний рейд на територію РФ із запланованими на 15–17 березня президентськими виборами в цій країні.
Юсов додав, що «жодних секретів немає» щодо того, звідки російські добровольці беруть зброю.
Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію РФ
Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.
У прикордонних населених пунктах точилися бої. У ЛСР повідомляли про знищений БТР росіян.
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