У ГУР назвали причини рейду російських добровольців на територію РФ

Зрозуміло, що і РДК («Російський добровольчий корпус» — ред.), і Легіон «Свобода Росії», Сиббат («Сибірський батальйон» — ред.) — військові підрозділи. Це люди з активною громадянською і політичною позицією, які позбавлені в себе вдома будь-яких методів парламентської боротьби. Більшість представників російської парламентської опозиції або фізично знищена, як Нємцов і Навальний, або перебуває за ґратами, або в еміграції. Такий спосіб збройної боротьби Путін залишив для власних активних громадян.