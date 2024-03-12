Легіон "Свобода Росії" заявив про перші втрати армії РФ під час рейду — відео

У ході спільної операції бійців Російського добровольчого корпусу, легіону “Свобода Росії” та Сибірського батальйону на території РФ вже відомо про перші бойові втрати окупантів.

ЛСР знищив техніку російських окупантів

Як повідомив легіон “Свобода Росії”, вони знищили БТР російської армії.

Більше ніхто нікуди не поїде. Немає на чому. Нічого, почекають на звільнення, — зазначили російські добровольці. Поширити

Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли на територію РФ

Зранку 12 березня підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.

У Легіоні заявили, що "відбиратимуть у режиму російську землю сантиметр за сантиметром".

Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно. Ми йдемо на вибори. Чекайте на нас! Поширити

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов'язують з діяльністю легіону "Свобода Росії" заявив, що прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем бійців. У Тьоткіно в Курській області йде стрілецький бій.