Вони в себе вдома. У ГУР відреагували на рейд Легіону "Свобода Росії" до РФ

Підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" зранку 12 березня зайшли на територію РФ. У ГУР заявили, що підрозділи виконують свої політичні задачі як самостійні структури.

У ГУР прокоментували дії ЛСР на території РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".

І виконують свої політичні задачі і програми. Ймовірно, мова йде про спільну операцію цих підрозділів на території РФ. Андрій Юсов представник ГУР

Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли на територію РФ

Зранку 12 березня підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.

У Легіоні заявили, що "відбиратимуть у режиму російську землю сантиметр за сантиметром".

Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно. Ми йдемо на вибори. Чекайте на нас! Поширити

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов'язують з діяльністю легіону "Свобода Росії" заявив, що прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем бійців. У Тьоткіно в Курській області йде стрілецький бій.